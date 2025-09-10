9 вересня 2025 року Apple провела масштабну презентацію в Купертіно (Каліфорнія), на якій представила лінійку iPhone 17. Серед усіх новинок найбільше уваги привернула базова модель Айфон 17 – смартфон, який поєднує мінімалістичний дизайн, високі технології та продуктивність, створені для щоденного використання.

Ключові оновлення та інновації

Пристрій отримав оновлений чип, вдосконалену фотосистему, розширені можливості на базі штучного інтелекту та низку інших інженерних покращень, завдяки яким iPhone 17 впевнено вирізняється на тлі конкурентів у своєму класі.

Дизайн

Корпус виготовлено з титану 5-го класу – легкого, але надзвичайно надійного матеріалу. Передня й задня панелі вкриті оновленим Ceramic Shield, яке захищає від подряпин та випадкових падінь. Модуль камер отримав сучасний вигляд, а сертифікація IP68 підтверджує захист від води та пилу.

Дисплей нового покоління

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим LTPO Super Retina XDR OLED-дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц, підтримкою HDR10 і Dolby Vision. Підвищена яскравість гарантує комфортний перегляд навіть за яскравого сонячного світла.

Потужність A19

У центрі iPhone 17 – чип Apple A19, виготовлений за передовою 3-нм технологією. Він поєднує 6-ядерний центральний та 6-ядерний графічний модулі, доповнені 8 ГБ оперативної пам’яті та швидкісним NVMe-сховищем обсягом до 512 ГБ. Така конфігурація забезпечує плавну роботу як у ресурсоємних іграх, так і під час професійного редагування фото та відео.

Камери для креаторів

Основний блок включає 48 МП ширококутний сенсор із високою стабілізацією та 48 МП надширококутний модуль для панорам і макрозйомки. Фронтальна камера на 18 МП підтримує HDR і стабілізацію, дозволяючи створювати якісні фото та відео за будь-яких умов.

Смартфон записує відео у 4K (до 60 кадрів/с) з 10-бітним HDR, Dolby Vision та у форматі 3D Spatial Video, що дозволяє створювати по-справжньому кінематографічні сцени з глибоким об’ємним ефектом і реалістичною передачею кольорів навіть у складних умовах освітлення.

Зв’язок та автономність

Підтримуються LTE, 5G (mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB 2-го покоління та супутниковий зв’язок для Emergency SOS. Акумулятор забезпечує тривалий час автономної роботи, а заряджання доступне через MagSafe (25 Вт), Qi2 (15 Вт), дротове PD2.0 та реверсивне дротове.

Операційна система з елементами ШІ

Нова iOS інтегрує AI для покращення фото- та відеообробки, вміє прогнозувати дії користувача та пропонувати персоналізовані підказки. Збережені всі ключові функції – Face ID, Apple Pay, eSIM і Nano-SIM.

Вартість

Базова конфігурація (256 ГБ) оцінюється від $799. Придбати новинку можна у партнерів Apple в Україні, зокрема у Comfy, з офіційною гарантією та сервісною підтримкою.

iPhone 17 створений для тих, хто цінує швидкість, надійність і сучасні можливості, відкриваючи новий рівень зручності у щоденному використанні. Ця модель впевнено закріплює позиції компанії як лідера мобільного ринку, задаючи напрямок розвитку індустрії на найближчі роки.