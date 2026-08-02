Падел отримав статус підписанта кодексу WADA і наблизився до олімпійського визнання
Угода з ITA передбачає, що агентство бере на себе повну відповідальність за антидопінгову програму FIP
Міжнародна федерація падел (FIP) стала офіційним підписантом Всесвітнього антидопінгового кодексу WADA. Рішення закріплює статус, до якого федерація йшла два роки, працюючи у тісній співпраці з Міжнародним тестовим агентством (ITA) — незалежною структурою, яка з січня 2025-го адмініструє весь антидопінговий контроль FIP.
Статус підписанта означає, що правила, регламенти та управлінська модель федерації тепер повністю відповідають вимогам кодексу WADA. Це не формальність: документ визначає єдині антидопінгові стандарти для десятків олімпійських і міжнародних федерацій, і без відповідності йому жоден вид спорту не може претендувати на визнання в олімпійському русі. Для паделу, який лише вибудовує свою міжнародну інфраструктуру, це один з базових кроків на шляху до такого визнання.
Президент FIP Луїджі Карраро назвав рішення історичною віхою для федерації та всієї падел-спільноти. За його словами, шлях до статусу підписанта вимагав дисципліни та наполегливості, а тепер падел опинився поруч із найбільш авторитетними видами спорту у боротьбі за чесні змагання.
На практиці угода з ITA передбачає, що агентство бере на себе повну відповідальність за антидопінгову програму FIP – від тестування до розгляду порушень – і робить це незалежно від самої федерації. Такий поділ повноважень є стандартною практикою для видів спорту, які прагнуть довіри з боку спортсменів і глядачів: рішення про допінг-контроль ухвалює не організація, зацікавлена в результатах власних турнірів, а незалежний зовнішній орган.
Що більше грошей, турнірів і глядацької уваги приваблює вид спорту, то вищі ризики для його репутації – то важливіше мати перевірену незалежною стороною систему контролю. Підписання кодексу WADA закриває саме цю прогалину, відтепер порушення в паделі розглядатимуться за тими самими принципами, що й у тенісі, легкій атлетиці чи футболі.
Поділитись