Міжнародна федерація падел (FIP) стала офіційним підписантом Всесвітнього антидопінгового кодексу WADA. Рішення закріплює статус, до якого федерація йшла два роки, працюючи у тісній співпраці з Міжнародним тестовим агентством (ITA) — незалежною структурою, яка з січня 2025-го адмініструє весь антидопінговий контроль FIP.

Статус підписанта означає, що правила, регламенти та управлінська модель федерації тепер повністю відповідають вимогам кодексу WADA. Це не формальність: документ визначає єдині антидопінгові стандарти для десятків олімпійських і міжнародних федерацій, і без відповідності йому жоден вид спорту не може претендувати на визнання в олімпійському русі. Для паделу, який лише вибудовує свою міжнародну інфраструктуру, це один з базових кроків на шляху до такого визнання.

Президент FIP Луїджі Карраро назвав рішення історичною віхою для федерації та всієї падел-спільноти. За його словами, шлях до статусу підписанта вимагав дисципліни та наполегливості, а тепер падел опинився поруч із найбільш авторитетними видами спорту у боротьбі за чесні змагання.

На практиці угода з ITA передбачає, що агентство бере на себе повну відповідальність за антидопінгову програму FIP – від тестування до розгляду порушень – і робить це незалежно від самої федерації. Такий поділ повноважень є стандартною практикою для видів спорту, які прагнуть довіри з боку спортсменів і глядачів: рішення про допінг-контроль ухвалює не організація, зацікавлена в результатах власних турнірів, а незалежний зовнішній орган.

Що більше грошей, турнірів і глядацької уваги приваблює вид спорту, то вищі ризики для його репутації – то важливіше мати перевірену незалежною стороною систему контролю. Підписання кодексу WADA закриває саме цю прогалину, відтепер порушення в паделі розглядатимуться за тими самими принципами, що й у тенісі, легкій атлетиці чи футболі.