Падел – вибуховий мікс тенісу та сквошу, що підкорює світ
Цей динамічний вид спорту вже став другим за популярністю в Іспанії після футболу та активно завойовує фанатів в Україні
близько 7 годин тому
Поки класичний теніс тримає елітну планку, а сквош залишається спортом для вузького кола знавців, падел перетворився на справжній масовий хіт.
Цей видовищний та енергійний спорт уже підкорив десятки країн і стрімко набирає популярність в Україні.
Трохи історії: від випадковості до світового буму
Падел (падел-теніс) народився 1969 року в Мексиці. Бізнесмен Енріке Коркуера не мав місця для повноцінного тенісного корту на своїй віллі в Акапулько. Він збудував менший майданчик і оточив його стінами, щоб м’яч не вилітав до сусідів. Так випадкова ідея стала новим видом спорту.
Далі падел вибухнув популярністю в Іспанії завдяки другу Коркуери – принцу Альфонсо. Спочатку гра прийшлася до смаку еліті, а згодом – масовій аудиторії.
Який вигляд має падел-корт
Майданчик – 10×20 метрів (вдвічі менший за тенісний). Він оточений скляними стінами та металевою сіткою – ці елементи стають частиною гри, як у сквоші.
У центрі – сітка, як у тенісі. Зазвичай грають парами (2 на 2), що робить падел командним і веселим.
Ракетки та м’яч
Ракетка – коротка, без струн, з отворами (схожа на пляжну, але технологічна). М’яч – майже як тенісний, але з трохи меншим тиском.
Правила – просто і драйвово
- М’яч спочатку повинен вдаритися об корт, а вже потім – об стіну.
- Гра до 6 геймів у сеті (як у тенісі).
- Подача – знизу, після відскоку м’яча від землі.
- Удар об скло чи сітку після відскоку – не помилка.
Чому падел став хітом
- Легко розпочати – не потрібна топ-форма чи тенісний досвід.
- Динамічно та видовищно – м’яч майже завжди в грі.
- Соціально – ідеально для друзів, колег чи корпоративного відпочинку.
- Швидке зростання – зараз це другий за кількістю гравців спорт в Іспанії після футболу.
Падел як маркетинговий інструмент
Бренди швидко оцінили потенціал: компанії будують власні корти, проводять корпоративні турніри, а зірки спорту та шоу-бізнесу стають амбасадорами. Серед фанатів – Рафаель Надаль, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.
