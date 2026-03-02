Олександр Сукманський

Поки класичний теніс тримає елітну планку, а сквош залишається спортом для вузького кола знавців, падел перетворився на справжній масовий хіт.

Цей видовищний та енергійний спорт уже підкорив десятки країн і стрімко набирає популярність в Україні.

Трохи історії: від випадковості до світового буму

Падел (падел-теніс) народився 1969 року в Мексиці. Бізнесмен Енріке Коркуера не мав місця для повноцінного тенісного корту на своїй віллі в Акапулько. Він збудував менший майданчик і оточив його стінами, щоб м’яч не вилітав до сусідів. Так випадкова ідея стала новим видом спорту.

Далі падел вибухнув популярністю в Іспанії завдяки другу Коркуери – принцу Альфонсо. Спочатку гра прийшлася до смаку еліті, а згодом – масовій аудиторії.

Який вигляд має падел-корт

Майданчик – 10×20 метрів (вдвічі менший за тенісний). Він оточений скляними стінами та металевою сіткою – ці елементи стають частиною гри, як у сквоші.

У центрі – сітка, як у тенісі. Зазвичай грають парами (2 на 2), що робить падел командним і веселим.

Ракетки та м’яч

Ракетка – коротка, без струн, з отворами (схожа на пляжну, але технологічна). М’яч – майже як тенісний, але з трохи меншим тиском.

Правила – просто і драйвово

М’яч спочатку повинен вдаритися об корт, а вже потім – об стіну.

Гра до 6 геймів у сеті (як у тенісі).

Подача – знизу, після відскоку м’яча від землі.

Удар об скло чи сітку після відскоку – не помилка.

Чому падел став хітом

Легко розпочати – не потрібна топ-форма чи тенісний досвід.

Динамічно та видовищно – м’яч майже завжди в грі.

Соціально – ідеально для друзів, колег чи корпоративного відпочинку.

Швидке зростання – зараз це другий за кількістю гравців спорт в Іспанії після футболу.

Падел як маркетинговий інструмент

Бренди швидко оцінили потенціал: компанії будують власні корти, проводять корпоративні турніри, а зірки спорту та шоу-бізнесу стають амбасадорами. Серед фанатів – Рафаель Надаль, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.