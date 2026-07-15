В іспанській Малазі з 7 по 11 липня пройшов перший в історії чемпіонат світу з паделу серед університетів – FISU World University Championship Padel. Турнір зібрав студентів-спортсменів із 20 країн, а збірна України фінішувала на п'ятому місці, поступившись лише Іспанії, Італії, Франції та Нідерландам і випередивши Австрію, Польщу, Норвегію, Німеччину, Угорщину та Швецію.

Чемпіонат став першим турніром після офіційного визнання паделу Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU). Організаторами виступили Міжнародна федерація паделу (FIP) та Університет Малаги: подія об'єднала спортивну складову з обміном досвідом між молоддю з різних країн. Змагання проходили у трьох розрядах – чоловічому, жіночому та змішаному, кожна делегація могла заявити до 12 спортсменів, а сітки стартували від 1/32 фіналу.

Україну представляли дев'ять гравців. У чоловічому розряді країну захищали пари Богдан Левчук/Артур Фоменко та Андрій Богатирьов/Нікіта Опря, у жіночому – Маргарита Охендовська/Тетяна Дичка та Вікторія Карп'як/Елен Граб, у змішаному – Тетяна Дичка/Богдан Левчук та Олександр Петроченко/Маргарита Охендовська.

Найбільш далеко з українських пар просунулися Богдан Левчук/Артур Фоменко та Тетяна Дичка/Богдан Левчук – обидва дуети дійшли до чвертьфіналу. Левчук і Фоменко поступилися іспанцям, які згодом вийшли у фінал, а в матчі за сьоме місце програли швейцарській парі 4:6, 4:6. Андрій Богатирьов та Нікіта Опря зупинилися в 1/8 фіналу, поступившись французам, і завершили турнір на 11-й позиції, програвши хорватам 3:6, 6:3, 3:6.

У жіночому розряді Маргарита Охендовська та Тетяна Дичка вибули в 1/8 фіналу від француженок, а боротьбу за сьоме місце програли австрійкам 6:3, 2:6, 1:6. Вікторія Карп'як та Елен Граб поступилися в 1/16 фіналу парі з Нідерландів, але в боротьбі за дев'яту сходинку обіграли норвежок і команду з Тайбею, перш ніж поступитися хорваткам.

За підсумками турніру Іспанія стала найуспішнішою збірною з п'ятьма медалями з дев'яти можливих, Італія забрала обидві нагороди чоловічого розряду, а Франція здобула срібло в міксті й бронзу серед жінок.

Для збірної України виступ у Малазі – це черговий крок у розвитку паделу в країні. До повномасштабного вторгнення в Україні працювало не більш ніж 10 кортів з цього виду спорту, натомість зараз їх близько 250, а Українська падел федерація є повноправним членом Міжнародної федерації паделу. Паралельно з дорослою збірною в країні розвиваються юнацькі команди, і саме молодіжний та студентський напрямок федерація визначає одним із пріоритетів найближчих років.