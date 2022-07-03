Збірна України тричі відігралася, проте поступилася Італії в матчі з 8 голами

«Проклятий Юнайтед»
07 липня 17:05
У матчі третього туру відбору до суперфіналу Євроліги-2022 проти Італії збірна України упустила очки.
«Сине-жовтим» удавалося тричі відіграватися після голів італійців. Однак Джордані і Дженовалі принесли перемогу супернику.
У складі збірної України забивали Андрій Неруш, Юрій Щериця й Андрій Борсук. У середині гри вилучення заробив Дмитро Войтенко.
Україна після двох матчів поки не заробила жодного очка в групі B.
Євроліга-2022, дивізіон А. Група B, 3 тур
Італія – Україна 5:3
Голи: Зурло, 8, Горі, 19, 28, Джордані, 34, Дженовалі, 36 – Неруш, 12, Щериця, 25, А. Борсук, 33
Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.
Вилучення: Войтенко
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