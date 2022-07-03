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Збірна України тричі відігралася, проте поступилася Італії в матчі з 8 голами

«Сине-жовті» поки що тільки програють в Євролізі-2022
Пляжний футбол
20:22
Збірна України тричі відігралася, проте поступилася Італії в матчі з 8 голами
Фото - УАФ

У матчі третього туру відбору до суперфіналу Євроліги-2022 проти Італії збірна України упустила очки.

«Сине-жовтим» удавалося тричі відіграватися після голів італійців. Однак Джордані і Дженовалі принесли перемогу супернику.

У складі збірної України забивали Андрій Неруш, Юрій Щериця й Андрій Борсук. У середині гри вилучення заробив Дмитро Войтенко.

Україна після двох матчів поки не заробила жодного очка в групі B.

Євроліга-2022, дивізіон А. Група B, 3 тур

Італія – Україна 5:3

Голи: Зурло, 8, Горі, 19, 28, Джордані, 34, Дженовалі, 36 – Неруш, 12, Щериця, 25, А. Борсук, 33

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.

Вилучення: Войтенко

Сергій Стаднюк
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