Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022

Наші пляжниці встратили перемогу в матчі з грізним суперником

Женская сборная Украины / Фото - womensfootball.com.ua

Жіноча збірна України провела свій перший поєдинок в Євролізі-2022 по пляжному футболу.Україна –– 3:4: Костюк, 6, Джеймс, автогол 10, Славич – Беррон, 15, Хотон, 18, Дехтярь, автогол 20, Мартін, 21: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Кліпаченко, Випасняк, Василюк, Давиденко, КрамнаУкраїнки знаходяться на 14-й позиції в світовому рейтингу, Англія – 3-я.1. Португалія – 3 очка, різниця м'ячів 5: 22. Англія – 3, 4: 33. Італія – 3, 3: 25. Іспанія – 0, 2: 36. Чехія – 0, 2: 5Відзначимо, що перші три тури проходять в Назаре (Португалія).2 липня українська команда зіграє проти Іспанії, а 3 липня зустрінеться зі збірною Чехії. Матчі проти Португалії та Італії відбудуться у вересні в Італії.