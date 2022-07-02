Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022

Женская сборная Украины / Фото - womensfootball.com.ua
Жіноча збірна України провела свій перший поєдинок в Євролізі-2022 по пляжному футболу.
Євроліга-2022. Жінки
Україна – Англія
– 3:4
Голи
: Костюк, 6, Джеймс, автогол 10, Славич – Беррон, 15, Хотон, 18, Дехтярь, автогол 20, Мартін, 21
Україна
: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Кліпаченко, Випасняк, Василюк, Давиденко, Крамна
Українки знаходяться на 14-й позиції в світовому рейтингу, Англія – 3-я.
Турнірна таблиця після 1 - го туру:
1. Португалія – 3 очка, різниця м'ячів 5: 2
2. Англія – 3, 4: 3
3. Італія – 3, 3: 2
4. Україна – 0, 3: 4
5. Іспанія – 0, 2: 3
6. Чехія – 0, 2: 5
Відзначимо, що перші три тури проходять в Назаре (Португалія).
2 липня українська команда зіграє проти Іспанії, а 3 липня зустрінеться зі збірною Чехії. Матчі проти Португалії та Італії відбудуться у вересні в Італії.
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