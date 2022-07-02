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Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022

Наші пляжниці встратили перемогу в матчі з грізним суперником
Пляжний футбол
08:40
Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022
Женская сборная Украины / Фото - womensfootball.com.ua
Жіноча збірна України провела свій перший поєдинок в Євролізі-2022 по пляжному футболу.
Євроліга-2022. Жінки

Україна – Англія – 3:4

Голи: Костюк, 6, Джеймс, автогол 10, Славич – Беррон, 15, Хотон, 18, Дехтярь, автогол 20, Мартін, 21

Україна: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Кліпаченко, Випасняк, Василюк, Давиденко, Крамна

Українки знаходяться на 14-й позиції в світовому рейтингу, Англія – 3-я.
Турнірна таблиця після 1 - го туру:

1. Португалія – 3 очка, різниця м'ячів 5: 2

2. Англія – 3, 4: 3

3. Італія – 3, 3: 2

4. Україна – 0, 3: 4

5. Іспанія – 0, 2: 3

6. Чехія – 0, 2: 5
Відзначимо, що перші три тури проходять в Назаре (Португалія).

2 липня українська команда зіграє проти Іспанії, а 3 липня зустрінеться зі збірною Чехії. Матчі проти Португалії та Італії відбудуться у вересні в Італії.

Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (пляжний футбол)

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Новини: Пляжний футбол

Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022
Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022
08:40
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