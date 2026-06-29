Нова форма збірної України зі спортивного покеру: старт сезону 2026
Екіпірування для команди виготовив Adidas Ukraine
23 хвилини томуПідписатися в
Під час другого етапу Чемпіонату України зі спортивного покеру в Києві відбулась презентація нової форми національної збірної на сезон 2026.
Екіпірування для команди виготовив Adidas Ukraine. У новій формі виступатимуть 33 спортсмени та 20 граючих тренерів збірної, які представлятимуть Україну на турнірах сезону, включно з World Series of Poker (WSOP) у Лас-Вегасі та European Poker Tour у Барселоні, де команда дебютує в оновленій формі в серпні.
Генеральним спонсором збірної та Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру (USPF) виступає PartyPoker.ua:
«Ми вдячні за підтримку цього проєкту та спільне прагнення розвивати спортивний покер в Україні», – зазначив голова комітету по роботі з національною збірною Микола Сергієнко.
У федерації підкреслюють, що співпраця з PartyPoker.ua охоплює не лише екіпірування, бренд бере участь у розвитку турнірної інфраструктури та створенні нових можливостей для покерної спільноти країни.
«Нова форма символізує команду, яка представляє країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також цінності, що лежать в основі будь-якого спорту», – прокоментував CEO PartyPoker.ua Олександр Ігнатенко.
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