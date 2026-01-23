В Україні можна легально грати в покер. Є місцеві та зарубіжні кімнати з кеш-столами, турнірами, бонусами. Пропонуємо дізнатися більше про онлайн покер руми України. Розкажемо про легальні бренди, про вибір кімнати. Підкажемо, як почати грати на гроші.

Легальність онлайн покер-румів України

Ще донедавна покер вважався азартною розвагою та був заборонений. Однак, з 2021 року гемблінг у країні легалізований. Відповідно, комерційний покер теж став доступний українцям.

Щоб працювати офіційно, руми мають отримати ліцензію від КРАІЛ. Для цього треба, щоб умови відповідали певним вимогам. Також легальний бренд бере на себе зобов'язання:

Бути чесним по відношенню до гравців.

Дотримуватись українського законодавства.

Допускати до ставок лише людей з 21 року.

Проводити верифікацію користувачів. Це необхідно, щоб підтвердити вік, щоб переконатися, що людина не входить до списку тих, кому за законодавством грати заборонено.

Знімати 23% податку та військового збору з кожного виводу гравців і перераховувати їх до податкової.

Зарубіжні кімнати, навіть якщо мають ліцензію від Кюрасао, Анжуан тощо, не є легальними в Україні. Людям не рекомендують в них грати. Хоча, деяких це не зупиняє.

Як обрати покер-рум для гри

У сучасних гемблерів величезний вибір кімнат. Серед них буває важко зорієнтуватися самостійно. Тому рекомендується переглядати найкращі покерні кімнати України. Це списки онлайн-румів з описом та відгуками гравців. Головне, що кімнати до рейтингів потрапляють після ретельного дослідження та вивчення їх особливостей.

Зокрема, переглядаючи опис, варто враховувати такі моменти:

Ліцензія. Її наявність – уже велика перевага. Однак, обирайте руми з українською ліцензією. Вони найбільш чесні, надійні та безпечні. Іноземні кімнати можуть виявитися шахрайськими.

Розваги. Переконайтеся, що пропонуються цікаві для вас дисципліни та різновиди покеру. Оцініть також бонуси та акції, програму лояльності. Перегляньте умови участі та виведення коштів.

Депозити та кешаути. Дізнайтеся, на яких умовах виконуються транзакції, чи можна їх виконувати через зручні для вас платіжні системи. Оцініть їх ліміти та комісії. Дізнайтеся, чи знімається при виводі податок.

Техпідтримка. Краще коли оператори спілкуються українською. Також дізнайтеся, які є способи зв’язку.

Софт. Якщо плануєте завантажити додаток чи програму покер-рума, вивчіть інформацію про них. Переконайтеся, що софт автономний, функціональний і підходить для вашого пристрою.

Покерні трекери. Це програми для збору статистики та аналізу рук. Для досвідчених гравців це можливість досягти кращого результату, рости та розвиватися. Однак, новачкам буде важко протистояти суперникам, що використовують софт.

Загалом, варто також оцінити репутацію. Це видно по відгуках гравців. Чим краще люди говорять про кімнату, тим більше до неї довіри. Хоча, варто враховувати, що зовсім без негативних відгуків обійтися важко.

Як почати грати у покер на реальні гроші

Від гравця вимагається реєстрація та верифікація в покерній кімнаті. Не просто створюється особистий кабінет. Треба ще підтвердити свої дані. Далі можна вносити кошти та обирати цікавий для вас ігровий формат.

Щоб гра проходила результативніше, варто вчитися як на початку, так і в подальшому. Можна записатися на курси, або користуватися безкоштовними матеріалами в інтернеті.