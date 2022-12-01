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Кирило Азаров – чемпіон світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів

14-річний українець став кращим на метровому трампліні
Стрибки в воду
01 грудня 11:31
Кирило Азаров – чемпіон світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
Кирило Азаров / Фото - Facebook
У Монреалі (Канада) триває чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів.

14-річний українець Кирило Азаров завоював золото на метровому трампліні серед вікової групи В. Він набрав 431,9 бала.

Відзначимо, що Азаров є чинним чемпіоном Європи серед юніорів в цій дисципліні.
Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів. Чоловіки, метровий трамплін

1. Кирило Азаров (Україна) – 431,9

2. МігельТовар (Колумбія) – 424.15

3. Айвор Браун ( США ) – 402.90
Раніше тріумфатором юніорського ЧС-2022 став українець Кирило Болюх. Він став кращим на 3-метровому трампліні.

Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (стрибки в воду)

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