Болюх виграв чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
Кирило Азаров – чемпіон світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
14-річний українець став кращим на метровому трампліні
01 грудня 11:31
Кирило Азаров / Фото - FacebookУ Монреалі (Канада) триває чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів.
14-річний українець Кирило Азаров завоював золото на метровому трампліні серед вікової групи В. Він набрав 431,9 бала.
Відзначимо, що Азаров є чинним чемпіоном Європи серед юніорів в цій дисципліні.
Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів. Чоловіки, метровий трамплін
1. Кирило Азаров (Україна) – 431,9
2. МігельТовар (Колумбія) – 424.15
3. Айвор Браун ( США ) – 402.90
Раніше тріумфатором юніорського ЧС-2022 став українець Кирило Болюх. Він став кращим на 3-метровому трампліні.