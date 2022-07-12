Лискун: «Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже 8 років»

Срібний призер ЧС-2022 – про життя на окупованій території

София Лискун / Фото - Facebook Срібний призер чемпіонату світу-2022 зі стрибків у воду українка Софія Лискун розповіла про життя в окупованому Луганську.



«Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже вісім років. І за цей час я навчилася максимально відволіктися в басейні від того, що відбувається, щоб зайві думки не лізли до мене в голову».



« Луганськ? А що говорити? Після окупації в 2014 році я прожила там ще два роки. І це було не дуже весело, скажімо так. А коли база в Києві відбудувалася, то я переїхала сюди і знову почала тренуватися».



Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту Олексієм Середой в синхронних стрибках з десятиметрової вишки серед змішаних пар.

Срібний призер чемпіонату світу-2022 зі стрибків у воду українкарозповіла про життя в окупованому Луганську.Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту Лискун в парі першими в історії України завоювали срібні медалі в синхронних стрибках з десятиметрової вишки серед змішаних пар.