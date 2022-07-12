Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:40
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 4. Моторленд (Іспанія)
13:10
Всеcвітні ігри 2022. День 4. Боулінг. Прем’єра

Лискун: «Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже 8 років»

Срібний призер ЧС-2022 – про життя на окупованій території
Стрибки в воду
11:23
Лискун: «Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже 8 років»
София Лискун / Фото - Facebook
Срібний призер чемпіонату світу-2022 зі стрибків у воду українка Софія Лискун розповіла про життя в окупованому Луганську.

«Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже вісім років. І за цей час я навчилася максимально відволіктися в басейні від того, що відбувається, щоб зайві думки не лізли до мене в голову».


« Луганськ? А що говорити? Після окупації в 2014 році я прожила там ще два роки. І це було не дуже весело, скажімо так. А коли база в Києві відбудувалася, то я переїхала сюди і знову почала тренуватися».


Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту Лискун в парі Олексієм Середой першими в історії України завоювали срібні медалі в синхронних стрибках з десятиметрової вишки серед змішаних пар.
Джерело: news.obozrevatel.com Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Софія Лискун

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Стрибки в воду
05 липня 09:45
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Стрибки в воду
02 липня 10:23
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Стрибки в воду
01 липня 21:44
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
Стрибки в воду
15 червня 16:40

Новини: Стрибки в воду

Лискун: «Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже 8 років»
Лискун: «Я родом з Луганська, тому для мене все це триває не з лютого, а вже 8 років»
11:23
Кваша відповів на критику своїх підопічних та Федерації зі стрибків у воду
Кваша відповів на критику своїх підопічних та Федерації зі стрибків у воду
11 липня 19:58
Кваша: «Коли вбивають наших дітей, навіть дівчина з росії не може входити складу Комісії атлетів FINA»
Кваша: «Коли вбивають наших дітей, навіть дівчина з росії не може входити складу Комісії атлетів FINA»
11 липня 13:14
Українські стрибуни у воду звернулися до Гутцайта зі скаргою на шантаж, погрози і приниження з боку тренера
Українські стрибуни у воду звернулися до Гутцайта зі скаргою на шантаж, погрози і приниження з боку тренера
11 липня 13:06
Кваша: «Одна медаль на чемпіонаті світу – це мало»
Кваша: «Одна медаль на чемпіонаті світу – це мало»
10 липня 17:16
Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
05 липня 09:45
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA зі стрибків у воду
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA зі стрибків у воду
04 липня 18:56
Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини
Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини
02 липня 14:52
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
02 липня 10:23
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини