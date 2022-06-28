Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини
Середа і Болюх зупинилися за крок від п'єдесталу пошани на ЧС-2022. Золото – у китайської пари
Український дует став четвертим в синхронних стрибках з десятиметрової вишки
22:36
Олексій Середа та Кирило Болюх / Фото - FacebookУ Будапешті (Угорщина) на ЧС-2022 з водних видів спорту розіграли комплект медалей в синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.
Український дует Олексія Середи та Кирила Болюха завершили кваліфікацію з другим результатом, але за підсумком фіналу стали четвертими. Українці набрали суму в 396,27 бала.
Відзначимо, що для 16-річного Середи – це другий чемпіонат світу в кар'єрі, для 15-річного Болюха – дебютний.
Чемпіонами турніру стали китайці Ян Хао і Лянь Цзюньцзэ, срібло – у британського дуету в обличчі Меттью Лі і Ноа Вільямса, топ-3 замкнули Райлен В'єнс і Натан Жомбор-Мюррей з Канади.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Будапешт, Угорщина. Синхронні стрибки. Вишка, 10 метрів. Чоловіки
1. Ян Хао/Лянь Цзюньцзє (Китай) – 467.79
2. Меттью Лі/Ноа Вільямс (Велика Британія) – 427.71
3. Райлен В'єнс/Натан Жомбор-Мюррей (Канада) – 417.12
4. Олексій Середа/Кирило Болюх (Україна) – 396.27
Раніше український плавець Михайло Романчук завоював історичну медаль для України на відкритій воді.
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