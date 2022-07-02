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Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»

16-річний стрибун в воду – про срібло на планетарному форумі
Стрибки в воду
10:23
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Олексій Середа та Софія Лискун на ЧС-2022 / Фото - uadiving.org
16-річний український спортсмен Олексій Середа в інтерв'ю прес-службі Федерації України зі стрибків у воду поділився емоціями після завоювання срібної медалі на ЧС-2022 в синхронних стрибках з десятиметрової вишки серед змішаних пар.

«Ця медаль дуже важлива для мене, нашої команди. І я хочу її присвятити всім захисникам, які зараз воюють на фронті і захищають нашу Україну».


Середа виступав в парі з 20-річною луганчанкою Софією Лискун.

Відзначимо, що це перша нагорода в історії України в міксті за всю історію виступів наших спортсменів на планетарних форумах.

Результати фіналу змішаних пар на ЧС-2022 з водних видів спорту.
Володимир Кириченко
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Олексій Середа Софія Лискун

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