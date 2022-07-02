Середа і Болюх зупинилися за крок від п'єдесталу пошани на ЧС-2022. Золото – у китайської пари
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
16-річний стрибун в воду – про срібло на планетарному форумі
10:23
Олексій Середа та Софія Лискун на ЧС-2022 / Фото - uadiving.org16-річний український спортсмен Олексій Середа в інтерв'ю прес-службі Федерації України зі стрибків у воду поділився емоціями після завоювання срібної медалі на ЧС-2022 в синхронних стрибках з десятиметрової вишки серед змішаних пар.
«Ця медаль дуже важлива для мене, нашої команди. І я хочу її присвятити всім захисникам, які зараз воюють на фронті і захищають нашу Україну».
Середа виступав в парі з 20-річною луганчанкою Софією Лискун.
Відзначимо, що це перша нагорода в історії України в міксті за всю історію виступів наших спортсменів на планетарних форумах.
Результати фіналу змішаних пар на ЧС-2022 з водних видів спорту.
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