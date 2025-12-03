Олег Гончар

23-річна українська стрибунка у воду Софія Лискун, яка є срібною призеркою ЧС-2022, офіційно прийняла російське громадянство і дала інтерв’ю пропагандистським ЗМІ РФ.

Вона заявила, що причиною стала «дискримінація» та некомпетентність тренерів в Україні, а також тиск через спілкування з першою тренеркою, яка виїхала до Москви.

Останній старт за Україну був на ЧС-2025 у Сінгапурі (7-е місце в міксі). За кар’єру Софія здобула 12 медалей на чемпіонатах світу та Європи за Україну, включно з золотими медалями чемпіонатів Європи.

Федерація стрибків у воду України поки мовчить. За правилами World Aquatics, зміна громадянства під час війни може призвести до дискваліфікації.