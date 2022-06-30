Середа і Болюх зупинилися за крок від п'єдесталу пошани на ЧС-2022. Золото – у китайської пари
Тамара Токмачова: «Юні Середа і Болюх змагалися на рівних з медалістами Олімпійських ігор»
Наставник збірної України – про виступ перспективного дуету на ЧС-2022 у Будапешті
08:53
Тамара Токмачова / Фото - FacebookГоловний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова поділилася емоціями після четвертого місця Олексія Середа та Кирила Болюха в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на ЧС-2022 з водних видів спорту, який проходить в Будапешті ( Угорщина ).
Цитує Токмачеву прес-служба Української федерації зі стрибків у воду.
«Весь тренерський штаб задоволений виступом Олексія та Кирила. Незважаючи на юніорський вік, вони змагалися на рівних з медалістами Олімпійських ігор».
«Лише в жовтні пара ускладнила програму, виконавши чотири з половиною обороту вперед, стрибок, який при вдалому виконанні дає хороші шанси на боротьбу за медалі, і сьогодні на першому для Кирила дорослому чемпіонаті світу ( до цього він ще навіть на юніорську першість світу не потрапив через вік) вони змогли показати хороший злагоджений синхрон, елегантність виконання стрибків і чистоту входів у воду. Тому перспектива є і ця пара буде готуватися на Олімпійські ігри-2024».
«Програма як для Олексія, так і для Кирила нова, у нас не вийшов стрибок з дуже високим коефіцієнтом складності – це чотири з половиною обороту вперед, вони не змогли впоратися з індивідуальним виконанням і, звичайно, якби виконали добре ( як на тренуваннях ) – були б з медаллю».
Нагадаємо, Середа та Болюх завершили кваліфікацію з другим результатом, але за підсумком фіналу стали четвертими на ЧС-2022. Український дует набрав суму в 396,27 бала.
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