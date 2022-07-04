Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA
Сорокіна стала заступницею голови технічного комітету Європейської ліги плавання
18:56
Фото: Ukrainian Diving Federation
Бронзова призерка Олімпіади-2020 зі стрибків у воду Анна Сорокіна отримала посаду у FINA.
Українка стала першою представницею нашої країни у технічному комітеті Міжнародної федерації плавання – Сорокіна стала заступницею голови техкому Європейської ліги плавання.
Нагадаємо, що раніше українського рекордсмена Андрія Говорова призначили членом комісії атлетів LEN.
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