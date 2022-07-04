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Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA

Сорокіна стала заступницею голови технічного комітету Європейської ліги плавання
Стрибки в воду
18:56
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA
Фото: Ukrainian Diving Federation

Бронзова призерка Олімпіади-2020 зі стрибків у воду Анна Сорокіна отримала посаду у FINA.

Українка стала першою представницею нашої країни у технічному комітеті Міжнародної федерації плавання – Сорокіна стала заступницею голови техкому Європейської ліги плавання.

Нагадаємо, що раніше українського рекордсмена Андрія Говорова призначили членом комісії атлетів LEN.

Джерело: uadiving.org Олег Шумейко-молодший
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