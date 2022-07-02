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Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини

Ключову роль в підготовці спортсменів до чемпіонату Європи зіграв президент НОК Сергій Бубка
Стрибки в воду
14:52
Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини
Стрибки у воду / Фото - uadiving.org
3 червня збірна команда України зі стрибків у воду повертається до Києва, де буде тренуватися на базі Центру олімпійської підготовки «Ліко», а з 25 липня по 12 серпня вирушить на тренувальний збір до Туреччини. Про це прес-службі повідомив президент Федерації України зі стрибків у воду та синхронного плавання Ігор Лисов.

«Ми продовжимо готуватися до нових змагань будинку, адже тут є прекрасні умови. Наш басейн – єдина арена в Україні, що отримала олімпійський сертифікат. Тому нами і було прийнято таке рішення, яке підтримали всі спортсмени і тренери збірної команди».


«Так як чемпіонат Європи з водних видів спорту в цьому році буде проходити в« відкритому »бісетнего, а це завжди накладає свої особливості, Федерація України зі стрибків у воду звернулася з проханням до Національного олімпійського комітету України посприяти в проведенні навчально-тренувального збору з 25 липня по 12 серпня, 9 спортсменів і 5 тренерів в спорткомплексі Gloria Sports Arena, в Туреччині».


«Я дуже вдячний президенту НОК України Сергію Бубці, який відразу відгукнувся і допоміг в організації даного збору, адже він є ключовою людиною в підготовці команди до чемпіонату Європи. Також дякую турецькій стороні, яка взяла на себе витрати по перебуванню нашої збірної. Така підтримка важлива для нас і мотивує на нові звершення».


Нагадаємо, що чемпіонат Європи з водних видів спорту пройде з 11 по 21 серпня в Римі (Італія).

Напередодні украинські стрибуни в воду Софія Лискун та Олексій Середа завоювали срібну медаль чемпіонату світу в змаганнях змішаних пар з 10-метрової вишки.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (стрибки в воду) Сергій Бубка НОК

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