Ірина Дерюгіна: «Завдяки Сергію Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу»
Президент Федерації художньої гімнастики України розповіла про виступ команди в Пезаро
19:12
Ірина Дерюгіна / фото - Телеграф
Президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна в інтерв’ю журналістам розповіла про допомогу Національного олімпійського комітету та Сергія Бубки напередодні етапу Кубку Світу в італійському Пезаро.
«Завдяки Сергію Назаровичу Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу, який стартує 3 червня в Італії. Так вийшло, що виїжджаємо з юніорами, які будуть виступати на ЧЄ. Він особисто переговорив з Міжнародним олімпійським комітетом, з Міжнародною федерацією гімнастики (FIG). Наша команда буде складатися з 25-ти людей і вони нас приймають».
Етап в Пазеро пройде з 3 по 5 червня.
Напередодні Ірина Іванівна розповіла про тренування в перші місяці війни.
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