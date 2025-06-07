Історичне золото для України! Онофрійчук — чемпіонка Європи у багатоборстві
Це перша така перемога для країни за 28 років
близько 2 годин тому
Фото: Максим Підопригора
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи в Талліні (Естонія), вигравши золото в особистому багатоборстві. Її підсумкова оцінка — 117.800 бала.
Це перша перемога України в особистому багатоборстві на чемпіонатах Європи за останні 28 років і третя в історії національної художньої гімнастики.
Срібну медаль здобула болгарка Стіліана Ніколова (116,700), бронзу — Дар’я Варфоломєєв з Німеччини (115,150).
Українські судді з художньої гімнастики та стрибків на батуті змінили громадянство.