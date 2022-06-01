Міжнародна федерація гімнастики просить відкрити справу проти росіянина, що підтримує війну проти України
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Також ізраїльтяни подбають про збори української команди
18:11
Федерація гімнастики Ізраїлю профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Тель-Авіві. Про це повідомив в Twitter паблік Gymnovosti.
Федерація гімнастики Ізраїлю оплатить й тритижневий тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який також пройде в Тель-Авіві.
Відзначимо, що чемпіонат Європи пройде 15-19 червня.
У заявку збірної України потрапило 12 гімнасток.
Нагадаємо, раніше президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна розповіла про підготовку команди до турнірів під час війни.
Коментарі 0