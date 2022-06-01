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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 81кг. Пряма трансляція

Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи

Також ізраїльтяни подбають про збори української команди
Художня гімнастика
18:11
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи

Федерація гімнастики Ізраїлю профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Тель-Авіві. Про це повідомив в Twitter паблік Gymnovosti.

Федерація гімнастики Ізраїлю оплатить й тритижневий тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який також пройде в Тель-Авіві.

Відзначимо, що чемпіонат Європи пройде 15-19 червня.

У заявку збірної України потрапило 12 гімнасток.

Нагадаємо, раніше президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна розповіла про підготовку команди до турнірів під час війни.

Карен Агабекян
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Теги

збірна України (художня гімнастика)

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