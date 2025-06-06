Онофрійчук і Каріка виступлять у всіх фіналах ЧЄ з художньої гімнастики

Олег Гончар

У Будапешті на чемпіонаті Європи збірна України з художньої гімнастики забезпечила участь у всіх п’яти особистих фіналах, повідомило «Суспільне».

У другий день кваліфікацій Таїсія Онофрійчук стала лідеркою у вправі з булавами та посіла друге місце зі стрічкою, а Поліна Каріка з сьомого місця пробилася до фіналу з булавами.

Онофрійчук також очолила кваліфікацію особистого багатоборства за сумою трьох найкращих виступів, тоді як Каріка увійшла до топ-10, гарантувавши обом участь у фіналі багатоборства.

Раніше Онофрійчук уже забезпечила собі місця у фіналах із м’ячем та обручем, де вона є чинною бронзовою призеркою ЧЄ-2024.

Особисті фінали стартують 7 червня з багатоборства за участю Онофрійчук і Каріки.