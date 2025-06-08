Онофрійчук завершила ЧЄ-2025 із бронзою у вправі зі стрічкою
17-річна гімнастка посіла третє місце у фіналі
близько 9 годин тому
Таїсія Онофрійчук
17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправі зі стрічкою на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Таллінні, Естонія.
Зі стрічкою українка показала результат — 29,500 бала.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики.Стрічка
1. Дарʼя Варфоломеєв (Німеччина) — 30,650
2. Сумкін Мейтал Мааян (Ізраїль) — 29,550
3. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 29,500
Ця бронза стала п’ятою медаллю Онофрійчук на турнірі. Раніше вона виборола золото в особистому багатоборстві — перше для України з 1997 року, срібло у вправі з булавами, бронзу з обручем і доклалася до командного срібла збірної України.