Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
У національну команду увійшли дві гімнастки
19:43
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookЗ 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США) відбудуться XI Всесвітні ігри.
Збірна України з художньої гімнастики оприлюднила склад на турнір. У національну команду увійшли дві гімнастки – Вікторія Онопрієнко та Меланія Тур. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.
Нагадаємо, що Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Попри те, що художня гімнастика представлена на Олімпіаді, проте там розігрується лише один комплект медалей – в багатоборстві. На Всесвітніх іграх гімнастки борються за медалі тільки по окремим видам.
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