Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняАвтор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:10
Спідвей. Гран-прі. Етап 5. Гожув-Велькопольський (Польща)

Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі

У національну команду увійшли дві гімнастки
Художня гімнастика
19:43
Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
З 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США) відбудуться XI Всесвітні ігри.

Збірна України з художньої гімнастики оприлюднила склад на турнір. У національну команду увійшли дві гімнастки – Вікторія Онопрієнко та Меланія Тур. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

Нагадаємо, що Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Попри те, що художня гімнастика представлена на Олімпіаді, проте там розігрується лише один комплект медалей – в багатоборстві. На Всесвітніх іграх гімнастки борються за медалі тільки по окремим видам.

Відзначимо, що українці завоювали 102 ліцензії в 19 видах спорту.

Раніше став відома заявка збірної України з карате.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Художня гімнастика
23 червня 15:49
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Художня гімнастика
18 червня 08:24
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Художня гімнастика
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
Художня гімнастика
07 червня 10:58
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Художня гімнастика
05 червня 20:27

Новини: Художня гімнастика

Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
19:43
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
01 липня 13:24
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
23 червня 15:49
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
18 червня 08:24
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
16 червня 18:46
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
07 червня 10:58
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
06 червня 12:11
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
05 червня 20:27
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини