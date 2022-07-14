Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
Українська гімнастка – про бронзу Всесвітніх ігор в Бірмінгемі
13:38
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook18-річна українська гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася емоціями після завоювання бронзової медалі у вправах зі стрічкою на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі (США).
«Звичайно, хотілося виступити краще, але я дуже рада. Пишаюся собою і нашою командою, тому що ми потом і кров'ю змогли завоювати цю медаль. Вважаю, що на сьогоднішній день я зробила свій максимум».
«Ця медаль, перш за все, для нашої країни і для мого батька, який захищає Україну. Я дуже вдячна всім тренерам, свої батькам за те, що вони мене підтримують. І я буду все робити для того, щоб на нашому фронті піднімався прапор України на найвищу сходинку п'єдесталу».
Нагадаємо, судді оцінили виступ Онопрієнко в 31.750 бала. Ще одна представниця України Поліна Карика замкнула топ-8 – 27.650 бала.
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