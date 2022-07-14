Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
16:45
Телемагазин
16:30
Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»

Українська гімнастка – про бронзу Всесвітніх ігор в Бірмінгемі
Художня гімнастика
13:38
Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
18-річна українська гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася емоціями після завоювання бронзової медалі у вправах зі стрічкою на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі (США).

«Звичайно, хотілося виступити краще, але я дуже рада. Пишаюся собою і нашою командою, тому що ми потом і кров'ю змогли завоювати цю медаль. Вважаю, що на сьогоднішній день я зробила свій максимум».


«Ця медаль, перш за все, для нашої країни і для мого батька, який захищає Україну. Я дуже вдячна всім тренерам, свої батькам за те, що вони мене підтримують. І я буду все робити для того, щоб на нашому фронті піднімався прапор України на найвищу сходинку п'єдесталу». 




Нагадаємо, судді оцінили виступ Онопрієнко в 31.750 бала. Ще одна представниця України Поліна Карика замкнула топ-8 – 27.650 бала.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика) Всесвітні ігри

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Інші
13:02
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Інші
09:27
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Інші
07:54
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Художня гімнастика
07:27
Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
Прев'ю Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
Інші
13 липня 13:50
У України забрали бронзу Всесвітніх ігор в ушу
У України забрали бронзу Всесвітніх ігор в ушу
Інші
13 липня 09:38

Новини: Художня гімнастика

Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
13:38
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
07:27
Каріка замінила Тур на Всесвітніх іграх-2022
Каріка замінила Тур на Всесвітніх іграх-2022
12 липня 17:55
Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Онопрієнко та Тур виступлять у складі збірної України на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
05 липня 19:43
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
01 липня 13:24
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
23 червня 15:49
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
18 червня 08:24
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
16 червня 18:46
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
08 червня 12:56
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини