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Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії

Українка була найкращою у вправі зі стрічкою
Художня гімнастика
20:27
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Вікторія Онопрієнко

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики в італійському Пезаро наша Вікторія Онопрієнко виграла у вправі зі стрічкою.

Українка завоювала перше місце з результатом в 30,900 балів.

Кубок світу. Вправа зі стрічкою

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 30,900

2. Софія Раффаелі (Італія) – 30,500

3. Катерина Венедєєва (Словенія) – 29,550

Відзначимо, що в особистому багатоборстві Онопрієнко стала 8-ю, а Меланія Тур 20-ю.

Нагадаємо, після турніру в Пезаро збірна України відправиться на підготовку до чемпіонату Європи в Тель-Авів.


Карен Агабекян
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Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

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