Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Українка була найкращою у вправі зі стрічкою
20:27
Вікторія Онопрієнко
На етапі Кубка світу з художньої гімнастики в італійському Пезаро наша Вікторія Онопрієнко виграла у вправі зі стрічкою.
Українка завоювала перше місце з результатом в 30,900 балів.
Кубок світу. Вправа зі стрічкою
1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 30,900
2. Софія Раффаелі (Італія) – 30,500
3. Катерина Венедєєва (Словенія) – 29,550
Відзначимо, що в особистому багатоборстві Онопрієнко стала 8-ю, а Меланія Тур 20-ю.
Нагадаємо, після турніру в Пезаро збірна України відправиться на підготовку до чемпіонату Європи в Тель-Авів.