Ви не «Za перемогу», ви «Za геноцид в Україні»! Різатдінова - російським спортсменам
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Титулованная українська гімнастка – про неадекватність колег по цеху
18:46
Анна Різатдінова / Фото - plitkar.com.uaБронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова в інтерв'ю YouTube-каналу «Зірковий шлях» розповіла про критику з боку росіян, з якою зіткнулася через підтримку ізраїльтянки Ліной Ашрам в Токіо-2020.
«Для мене не було сюрпризом, як поводяться зараз росіяни. Тому що в художній гімнастиці ні для кого не секрет, що це суб'єктивний вид спорту, ми завжди боремося саме з росією».
«Вперше я відчула на собі просто неймовірну купу хейта, коли на Олімпіаді в Токіо виграла вперше за останні вісім Олімпіад виграла не росіянка, а гімнастка з Ізраїлю. Я її підтримала, привітала в соціальних мережах. Я дуже рада цій події в нашому виді спорту, адже нарешті-то что-то змінилося».
«Після цього весь цей російський світ мене прокляв. Вони таке мені писали, що це просто жах. Це було вперше, коли я зіткнулася з такою злістю. Це були прості передплатники, гімнастки з росії, яким 14-16 років. Тобто діти мені писали: «Щоб ти здохла. Як ти можеш? Наші – найкращі». Тобто вони – неадекватні».
Нагадаємо, що приватне багатоборстві в Токіо виграла Ашрам, випередивши росіянку діну аверіну.
Раніше Різатдінова висловилася про концерт-мітінг, який російська влада влаштували на честь восьмої річниці незаконну окупацію Криму і на підтримку війни в Україні.