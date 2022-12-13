Різатдінова: «Про все говорить концерт «За мир» в Москві, де в першому ряду стояли гімнастки з буквами «Z»

Анна Різатдінова

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 Анна Різатдінова в інтерв'ю порталу Nau.ch висловилася про своє ставлення до російських спортсменів після початку війни.



Я ніколи нічого про це не писала, але, звичайно, я читала усі коментарі російських і білоруських спортсменів.

Але про все говорить концерт «За мир» в Москві, де в першому ряду стояли гімнастки з буквами «Z».

Я розумію, що гімнасткам сказали, що вони повинні носити цю форму, але для таких гімнасток, як Діна та Аріна Аверіни, які є прикладами для наслідування, це частина пізнання того, що означає «символ Z». Цього я не розумію».