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Різатдінова: «Про все говорить концерт «За мир» в Москві, де в першому ряду стояли гімнастки з буквами «Z»

Українці після початку війни написав тільки одна людина, наближена до збірної росії
Художня гімнастика
13 грудня 20:45
Різатдінова: «Про все говорить концерт «За мир» в Москві, де в першому ряду стояли гімнастки з буквами «Z»
Анна Різатдінова

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 Анна Різатдінова в інтерв'ю порталу Nau.ch висловилася про своє ставлення до російських спортсменів після початку війни.

«Коли почалася війна, мені тільки одна людина, близька до збірної Росії, написала, що треба триматися.

Я ніколи нічого про це не писала, але, звичайно, я читала усі коментарі російських і білоруських спортсменів.

Але про все говорить концерт «За мир» в Москві, де в першому ряду стояли гімнастки з буквами «Z».

Я розумію, що гімнасткам сказали, що вони повинні носити цю форму, але для таких гімнасток, як Діна та Аріна Аверіни, які є прикладами для наслідування, це частина пізнання того, що означає «символ Z». Цього я не розумію».

Нагадаємо, раніше з'явилася серія чорно-білих фото Різатдінової.

Карен Агабекян
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