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Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої

До росіянки застосовані обмеження за допомогою заморожування активів та заборону на в'їзд в країну
Художня гімнастика
13:24
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
аліна кабаєва / Фото - Facebook
1 липня Австралія ввела санкції проти 16 російських громадян. Про це повідомляє прес-служба уряду країни.

У списку санкцій потрапила олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики аліна кабаева, яка є головою правління найбільшої приватної медіакомпанії росії «Національна медіагрупа».

До неї застосовані обмеження за допомогою заморожування активів та заборону на в'їзд в країну. 

Нагадаємо, що кабаєву вважають матір'ю як мінімум трьох дітей владіміра путіна

Напередодні титулована росіянка з'явилася на фестивалі художньої гімнастики «Аліна», названий на її честь. Гімнастка дала інтерв'ю на тлі стенду з буквами «Z».

Раніше проти кабаєвої ввели санкції Канада, Великобританія та ЄС.
Володимир Кириченко
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