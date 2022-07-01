Поки в Україні гинуть діти. Зарубіжні ЗМІ розсекретили країну, де путин сховав кабаєву з сім'єю
Ще одна країна прийняла правильне рішення. Австралія ввела санкції проти кабаєвої
До росіянки застосовані обмеження за допомогою заморожування активів та заборону на в'їзд в країну
13:24
аліна кабаєва / Фото - Facebook1 липня Австралія ввела санкції проти 16 російських громадян. Про це повідомляє прес-служба уряду країни.
У списку санкцій потрапила олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики аліна кабаева, яка є головою правління найбільшої приватної медіакомпанії росії «Національна медіагрупа».
До неї застосовані обмеження за допомогою заморожування активів та заборону на в'їзд в країну.
Нагадаємо, що кабаєву вважають матір'ю як мінімум трьох дітей владіміра путіна.
Напередодні титулована росіянка з'явилася на фестивалі художньої гімнастики «Аліна», названий на її честь. Гімнастка дала інтерв'ю на тлі стенду з буквами «Z».
Раніше проти кабаєвої ввели санкції Канада, Великобританія та ЄС.
Коментарі 0