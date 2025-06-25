Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з частини будівель Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній Жовтневий Палац), що фактично виселяє з приміщення школу Дерюгіних, яка функціонувала в ньому з 1957 року, та відкриває шлях до передачі приміщень римо-католицькій парафії святого Миколая. Про зняття арешту повідомляє офіційна сторінка римо-католицької парафії в Facebook.

Головний зал та офіс Дитячо-юнацької школи художньої гімнастики Дерюгіних, який виховав десятки українських чемпіонок світу та Європи, а також медалісток Олімпійських ігор, функціонував в цій будівлі до 2020 року, коли в травні того року згідно висновкам Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» у приміщенні, де знаходилася школа, були визнані дві аварійно небезпечні ділянки, що привело до загрози безпеки і здоровʼю людей. Керівництво МЦКМ офіційно повідомило школу про заборону знаходитись в приміщенні та необхідність проведення відповідної реконструкціїю.

Українська федерація гімнастики виступає за збереження спортивної спадщини Жовтневого палацу. Федерація пропонує створити в будівлі музей імені Альбіни Дерюгіної та відновити спортивну діяльність у рамках реформ зі зміцнення ролі культури і спорту в суспільстві.