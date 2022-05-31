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Вікторія Денисенко – про участь аверіних в турнірі в Дубаї: «Досить розуму у організаторів, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті»

Українська гімнастка постаралася не підбирати виразів
Художня гімнастика
08:56
Вікторія Денисенко – про участь аверіних в турнірі в Дубаї: «Досить розуму у організаторів, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті»
Вікторія Денисенко / Фото - Facebook
Срібна призерка юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики Вікторія Денисенко в Instagram відреагувала на участь титулованих росіянок діни та аріни аверіних в міжнародному турнірі UAE International Gymnastica Cup.

«Досить розуму у організаторів турніру в Дубаї, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті».


Напередодні став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики.
Володимир Кириченко
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Новини: Художня гімнастика

Вікторія Денисенко – про участь аверіних в турнірі в Дубаї: «Досить розуму у організаторів, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті»
Вікторія Денисенко – про участь аверіних в турнірі в Дубаї: «Досить розуму у організаторів, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті»
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