Як дівчинка з алопецією підкорює світ художньої гімнастики
Вікторія Денисенко – про участь аверіних в турнірі в Дубаї: «Досить розуму у організаторів, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті»
Українська гімнастка постаралася не підбирати виразів
08:56
Вікторія Денисенко / Фото - FacebookСрібна призерка юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики Вікторія Денисенко в Instagram відреагувала на участь титулованих росіянок діни та аріни аверіних в міжнародному турнірі UAE International Gymnastica Cup.
«Досить розуму у організаторів турніру в Дубаї, а у «сестричок» і всієї збірної пропутінскіх підстилок – совісті».
Напередодні став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики.