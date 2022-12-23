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На війні з російськими окупантами загинув гравець регбійного клубу «Гірник»

Євген Копишинський захищав Україну в складі 129 криворізької бригади
Регбі
23 грудня 11:44
На війні з російськими окупантами загинув гравець регбійного клубу «Гірник»
Євген Кашинський / Фото - Facebook
Під час бойових дій з російськими загарбниками загинув гравець регбійного клубу з Кривого Рогу «Гірник» – Євген Кашинський.

З початку повномасштабного вторгнення Євген відправився захищати Україну в складі підрозділу «Регбісти» 129 криворізької бригади.

Спортсмен загинув при виконанні бойового завдання. Вдома у Євгенія залишилася чотирирічна дочка.



Нагадаємо, під час штурмових дій недалеко від села Нетайлово Донецької області загинув рекордсмен України з пауерліфтингу Ярослав Хібовський.

Володимир Кириченко
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