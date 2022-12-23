Збірна України програла Литві на чемпіонаті Європи з регбі
На війні з російськими окупантами загинув гравець регбійного клубу «Гірник»
Євген Копишинський захищав Україну в складі 129 криворізької бригади
23 грудня 11:44
Євген Кашинський / Фото - FacebookПід час бойових дій з російськими загарбниками загинув гравець регбійного клубу з Кривого Рогу «Гірник» – Євген Кашинський.
З початку повномасштабного вторгнення Євген відправився захищати Україну в складі підрозділу «Регбісти» 129 криворізької бригади.
Спортсмен загинув при виконанні бойового завдання. Вдома у Євгенія залишилася чотирирічна дочка.
Нагадаємо, під час штурмових дій недалеко від села Нетайлово Донецької області загинув рекордсмен України з пауерліфтингу Ярослав Хібовський.
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