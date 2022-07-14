Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
16:45
Телемагазин
16:30
Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Чемпіон світу-2011: «Українська федерація самбо попросила відсторонити росію, але ніхто не підтримав. Я розумію, що всіх за яйця тримають»

Іван Васильчук – про безкарність рашистських спортсменів
Самбо
14:15
Чемпіон світу-2011: «Українська федерація самбо попросила відсторонити росію, але ніхто не підтримав. Я розумію, що всіх за яйця тримають»
Іван Васильчук / Фото - Facebook
Чемпіон світу-2011 і багаторазовий призер континентальних першостей по самбо Іван Васильчук в інтерв'ю YouTube-каналу «Бойові ботаніки» розповів про стан справ в світовому самбо після того, як рашисти напали на Україну.

«Буквально, в перший місяць багато про це писали, що там дійсно якісь виродки. Вони тупі. Реально, самбісти, особливо в росії, жополізи і так далі».


«У нас в Україні такого немає. Тоді я побачив, коли вони мені почали писати, коли хлопці, великі самбісти, почали підписувати всі ці петиції. Я не розумів. У нас такого в Україні немає. Якщо ти не хочеш, то тебе не змусять. Ти можеш сказати: «Пішли всі на*ер». І підеш. Але, щоб когось змусили, то у нас такого немає. Ми інші за ментальності».


«Я приїхав на семінар в москві і збирав 70 осіб, де у всьому місті самбістів тисяч 10. Вони по іншому мислили. 70% там – адекватні люди. Я ж ішов проти Всесвітньої федерації, проти їх тупий системи. Я дивився трохи вище і на крок вперед, а вони були в минулому. Тому я і не розумів наскільки все погано. Я себе оточив людьми, які адекватні. Мені написав щось погане і я його забанив».


«Дзюдоїсти в Україні якось згуртувалися, деякі також згуртувалися, а деякі просто на всі забили. Чи пов'язано це з тим, що вони самбісти? Та хрін його знає. Можливо».


«Українські самбісти відразу послали росію. Вони написали в Олімпійський комітет, що російських потрібно відсторонити від участі у всьому. Я виходив, робив відео, що давайте їх усунемо, призначимо нових людей. І ті федерації, які не пов'язані з росією, можна об'єднатися і хоча б почати по-іншому рухатися. До іншого розвитку: не до СРСР, а до сучасного. Українська федерація так і написала, але ніхто не підтримав, жодна країна. Я розумію, що всіх за яйця тримають».


«Зараз вони призначили чемпіонат Європи у вересні і мене цікавить чи поїде Україна туди. росія приїде, а як з ними боротися? Я не уявляю».


Раніше Федерація самбо України прокоментувала інформацію про те, що всі члени FIAS підтримали участь росіян в міжнародних турнірах під нейтральним статусом.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Федерація самбо України

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»
Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»
Самбо
07 липня 10:10

Новини: Самбо

Чемпіон світу-2011: «Українська федерація самбо попросила відсторонити росію, але ніхто не підтримав. Я розумію, що всіх за яйця тримають»
Чемпіон світу-2011: «Українська федерація самбо попросила відсторонити росію, але ніхто не підтримав. Я розумію, що всіх за яйця тримають»
14:15
Український чемпіон світу: «Думав: «Чого я в 2013 році ножем путіну в шию не хряснув?»
Український чемпіон світу: «Думав: «Чого я в 2013 році ножем путіну в шию не хряснув?»
13 липня 17:58
Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»
Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»
07 липня 10:10
Чемпіонка світу: «російські спортсмени – нацисти»
Чемпіонка світу: «російські спортсмени – нацисти»
05 липня 10:58
російським самбістам дозволять виступати на міжнародних турнірах
російським самбістам дозволять виступати на міжнародних турнірах
05 липня 10:36
У березні в Харкові пройде чемпіонат України
У березні в Харкові пройде чемпіонат України
08 лютого 17:59
FIAS опублікувала календар головних подій в світі самбо на 2022 рік
FIAS опублікувала календар головних подій в світі самбо на 2022 рік
20 грудня 2021р. 21:38
Україна обійшла Росію на кадетському чемпіонаті Європи з самбо
Україна обійшла Росію на кадетському чемпіонаті Європи з самбо
20 грудня 2021р. 17:36
Гребеножко: «Для мене в пріоритеті дзюдо - хочу відібратися на Олімпіаду»
Гребеножко: «Для мене в пріоритеті дзюдо - хочу відібратися на Олімпіаду»
18 листопада 2021р. 12:22
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини