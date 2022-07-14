Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»
Чемпіон світу-2011: «Українська федерація самбо попросила відсторонити росію, але ніхто не підтримав. Я розумію, що всіх за яйця тримають»
Іван Васильчук – про безкарність рашистських спортсменів
14:15
Іван Васильчук / Фото - FacebookЧемпіон світу-2011 і багаторазовий призер континентальних першостей по самбо Іван Васильчук в інтерв'ю YouTube-каналу «Бойові ботаніки» розповів про стан справ в світовому самбо після того, як рашисти напали на Україну.
«Буквально, в перший місяць багато про це писали, що там дійсно якісь виродки. Вони тупі. Реально, самбісти, особливо в росії, жополізи і так далі».
«У нас в Україні такого немає. Тоді я побачив, коли вони мені почали писати, коли хлопці, великі самбісти, почали підписувати всі ці петиції. Я не розумів. У нас такого в Україні немає. Якщо ти не хочеш, то тебе не змусять. Ти можеш сказати: «Пішли всі на*ер». І підеш. Але, щоб когось змусили, то у нас такого немає. Ми інші за ментальності».
«Я приїхав на семінар в москві і збирав 70 осіб, де у всьому місті самбістів тисяч 10. Вони по іншому мислили. 70% там – адекватні люди. Я ж ішов проти Всесвітньої федерації, проти їх тупий системи. Я дивився трохи вище і на крок вперед, а вони були в минулому. Тому я і не розумів наскільки все погано. Я себе оточив людьми, які адекватні. Мені написав щось погане і я його забанив».
«Дзюдоїсти в Україні якось згуртувалися, деякі також згуртувалися, а деякі просто на всі забили. Чи пов'язано це з тим, що вони самбісти? Та хрін його знає. Можливо».
«Українські самбісти відразу послали росію. Вони написали в Олімпійський комітет, що російських потрібно відсторонити від участі у всьому. Я виходив, робив відео, що давайте їх усунемо, призначимо нових людей. І ті федерації, які не пов'язані з росією, можна об'єднатися і хоча б почати по-іншому рухатися. До іншого розвитку: не до СРСР, а до сучасного. Українська федерація так і написала, але ніхто не підтримав, жодна країна. Я розумію, що всіх за яйця тримають».
«Зараз вони призначили чемпіонат Європи у вересні і мене цікавить чи поїде Україна туди. росія приїде, а як з ними боротися? Я не уявляю».
Раніше Федерація самбо України прокоментувала інформацію про те, що всі члени FIAS підтримали участь росіян в міжнародних турнірах під нейтральним статусом.
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