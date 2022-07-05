російським самбістам дозволять виступати на міжнародних турнірах

У FIAS відкинули рекомендації МОК

російським самбістам дозволять виступати на міжнародних турнірах під нейтральним статусом. Про це заявив перший віце-президент Міжнародної федерації самбо (FIAS) Сергій Єлісєєв, який також очолює російську федерацію.



«Так, на нас був певний тиск. Були рекомендації МОК когось допускати до стартів, когось ні, але всі наші федерації висловилися за те, щоб не змішувати спорт з політикою. росіяни візьмуть участь і в чемпіонаті світу з пляжного самбо в серпні в Ізраїлі, і в об'єднаному чемпіонаті Європи в Сербії, і в молодіжному чемпіонаті світу в жовтні в Єревані, і, безумовно, у дорослому чемпіонаті світу, який пройде напередодні дня самбо в Киргизії, підготовка до турніру йде, все вже підтвердили свою участь в змаганнях».

Відзначимо, що росіяни з 3 березня виступають під нейтральним статусом.