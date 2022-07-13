Український чемпіон світу: «Думав: «Чого я в 2013 році ножем путіну в шию не хряснув?»

Іван Васильчук – про змагання в Санкт-Петенбурзі

Переможець Всесвітніх ігор і чемпіон світу з самбо Іван Васильчук зізнався, що зараз шкодує через те, що не зарізав владіміра путіна:

2013 року Майдан був у листопаді. Цього ж року в Пітері був чемпіонат світу. Мене, до речі, нагороджував цей Пу.

Іван Васильчук тиснув руку Володимиру Путіну?

Так. Він мені тиснув, не я йому, давай уточнимо це. І я скільки в голові думав: «Чому я в той момент ножем собі в самбовку не всунув і в шию йому не хряснув?» Тоді цього всього не було б. Можливо, цього все не було б. Так, можливо, мене вже не було б у живих. Але й сотні тисяч людей були б живі, а мільйони – не страждали б.

Ну, це вже фантазії. На той момент таких думок не було.

Та ні. На той момент я думав: Сам Пу мені руку тиснув. Ні хріна собі. Ми приїхали в Київ – і там вже все розпочалося. На Майдані (студентів) побили і люди почали з’їжджатися з усієї України.

Нагадаємо, росіяни, певно, не будуть представлені на Олімпійських іграх-2024.