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Голову Міжнародної федерації спортивної стрільби звинуватили в допомозі рашистському військово-промисловому комплексу
США може накласти санкції на орка владіміра лісіна
10:25
владімір лісін / Фото - insidethegames.bizСпівголова Комісії з безпеки та співробітництва в Європі Стів Коен закликав США ввести санкції проти рашиста, який очолює Міжнародну федерацію спортивної стрільби (ISSF) владіміра лісіна.
Цитує Коена insidethegames.biz.
«Група НЛМК лісіна є одним з основних постачальників стали для російського військово-промислового комплексу, зокрема, для танкобудівного заводу «Уралвагонзавод». Продукція підприємств лісіна використовується для ведення військових дій на території України та вбивства українців».
Коен і конгресмен Джо Вілсон написали лист державному секретарю США Ентоні Блінкену із закликом накласти санкції на лісіна. Лист також підписали політики з Естонії, України, Європарламенту та Польщі.
Повідомляється, що чеські журналісти виявили зв'язок між лісіним і військовою промисловістю росії. Одна з його компаній мала бізнес з державним інститутом, який займався розробкою ядерної зброї.
Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка-2006 з ковзанярського спорту і депутат держдуми оркостану світлана журова заявила, що рашистські спортсмени можуть не встигнути пройти відбір на Олімпійські ігри-2024.
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