Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу

Юлія і Павло Коростильови поступилися в бронзовому фіналі

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку (Азербайджан) українці Олена Костевич і Олег Омельчук посіли друге місце в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів в змішаних парах.



У фіналі українці програли грекам Ганні Коракакі і Діонісіосу Коракакісу.

У бронзовому фіналі українці Юлія і Павло Коростильови програли сербам Зорані Арунович і Даміру Мікечу.

Нагадаємо, раніше через повномасштабне вторгнення росії в Україну загинула свекруха Костевич.



