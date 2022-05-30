Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу
Юлія і Павло Коростильови поступилися в бронзовому фіналі
16:32
На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку (Азербайджан) українці Олена Костевич і Олег Омельчук посіли друге місце в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів в змішаних парах.
У фіналі українці програли грекам Ганні Коракакі і Діонісіосу Коракакісу.
У бронзовому фіналі українці Юлія і Павло Коростильови програли сербам Зорані Арунович і Даміру Мікечу.
Нагадаємо, раніше через повномасштабне вторгнення росії в Україну загинула свекруха Костевич.