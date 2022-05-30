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Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу

Юлія і Павло Коростильови поступилися в бронзовому фіналі
Стрільба кульова
16:32
Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку (Азербайджан) українці Олена Костевич і Олег Омельчук посіли друге місце в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів в змішаних парах.

У фіналі українці програли грекам Ганні Коракакі і Діонісіосу Коракакісу.

У бронзовому фіналі українці Юлія і Павло Коростильови програли сербам Зорані Арунович і Даміру Мікечу.

Нагадаємо, раніше через повномасштабне вторгнення росії в Україну загинула свекруха Костевич.


Карен Агабекян
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Олег Омельчук Олена Костевич

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