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Змішані єдиноборства. Combate Global 8

Куліш і Тихова стали другими на етапі Кубка світу в міксті

Український дует вдало виступив стрільбі з малокаліберної гвинтівки
Стрільба кульова
12:55
Куліш і Тихова стали другими на етапі Кубка світу в міксті
Сергій Куліш і Дар'я Тихова / Фото - Facebook
Українці Сергій Куліш і Дар'я Тихова посіли друге місце на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який проходить в Баку (Азербайджан).

Сергій і Дар'я показали другий результат в турнірі змішаних команд зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.

У фіналі змагань українці програли індуському дуету – 12:16.

Відзначимо, що для України це сьома медаль на етапі Кубка світу в Баку.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберна гвинтівка, 50 метрів. змішана команда

1. Індія

2. Україна

3. Польща
Нагадаємо, українки Олена КостевичАнастасія Німець і Оксана Ковальчук виявилися на вершині п'єдесталу пошани в стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
Володимир Кириченко
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