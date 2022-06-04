Жіноча збірна України – тріумфатор етапу Кубка світу в Баку
Куліш і Тихова стали другими на етапі Кубка світу в міксті
Український дует вдало виступив стрільбі з малокаліберної гвинтівки
12:55
Сергій Куліш і Дар'я Тихова / Фото - FacebookУкраїнці Сергій Куліш і Дар'я Тихова посіли друге місце на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який проходить в Баку (Азербайджан).
Сергій і Дар'я показали другий результат в турнірі змішаних команд зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.
У фіналі змагань українці програли індуському дуету – 12:16.
Відзначимо, що для України це сьома медаль на етапі Кубка світу в Баку.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберна гвинтівка, 50 метрів. змішана команда
1. Індія
2. Україна
3. Польща
Нагадаємо, українки Олена Костевич, Анастасія Німець і Оксана Ковальчук виявилися на вершині п'єдесталу пошани в стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
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