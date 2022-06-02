Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу
Німець завоювала бронзу на етапі Кубка світу в Баку. Костевич – четверта
Українки виступили в стрільбі з малокаліберного пістолета
19:24
Анастасія Німець / Фото - shooting-ukraine.comУкраїнка Анастасія Німець завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку.
Німець показала третій результат у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.
Відзначимо, що олімпійська чемпіонка-2004 Олена Костевич зайняла 4-у позицію.
Тріумфатором турніру стала болгарка Антоанета Костадінова, друге місце у угорки Вероніки Майор.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберна гвинтівка, 25 м. Жінки
1. Антоанета Костадінова (Болгарія) – 32
2. Вероніка Майор (Угорщина) – 27
3. Анастасія Німець (Україна) – 18
Нагадаємо, українець Сергій Куліш став переможцем етапу Кубка світу. Він завоював золото в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 м.