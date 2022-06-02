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Німець завоювала бронзу на етапі Кубка світу в Баку. Костевич – четверта

Українки виступили в стрільбі з малокаліберного пістолета
Стрільба кульова
19:24
Німець завоювала бронзу на етапі Кубка світу в Баку. Костевич – четверта
Анастасія Німець / Фото - shooting-ukraine.com
Українка Анастасія Німець завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку.

Німець показала третій результат у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. 

Відзначимо, що олімпійська чемпіонка-2004 Олена Костевич зайняла 4-у позицію.

Тріумфатором турніру стала болгарка Антоанета Костадінова, друге місце у угорки Вероніки Майор.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберна гвинтівка, 25 м. Жінки

1. Антоанета Костадінова (Болгарія) – 32

2. Вероніка Майор (Угорщина) – 27

3. Анастасія Німець (Україна) – 18
Нагадаємо, українець Сергій Куліш став переможцем етапу Кубка світу. Він завоював золото в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 м.
Володимир Кириченко
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Олена Костевич

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