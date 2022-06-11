Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»
Тренер збірної України з скелетону і бобслею Михайло Гераскевич в Instagram висловився про лист олімпійської чемпіонки в стрибках у висоту росіянці Марії Ласіцкене главі МОК Томасу Баху.
«Жаби та гадюки. Виття на болотах країни бомжів та ґвалтівників починає виходити на новий рівень. Санкції працюють.
Видатна, але ніяк не шанована, капітан оркських сил московії, довірена особа х###а на виборах 2018-го, за сумісництвом Марійа Ласіцкєне, після понад 100 днів широкомасштабного вторгнення рашистських окупантів на святу землю України, згадала абетку та написала своє звернення до відомого своєю любов’ю до х###а, президента Міжнародного олімпійського комітету, громадянина Німеччини Томаса Баха.
У своєму відредагованому скабєєвою та соловйовим зверненні Марійа дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову.
Один стиль: «Ми ні ф чьом нє вінаватиє, фсьо нє так, как ви думаєтє, ізвінітєсь пєрєд намі і пустітє руськіх спорсмєнаф на сарєвнаванія».
При цьому, Марійа взагалі не звертається до х###а, довіреною особою котрого була на виборах 2018 року і має пряме відношення до його перебування на посаді президента, з вимогою припинити війну в Україні, припинити ґвалтування, грабування та вбивство українців. Ні, вона ж поза політикою.
Марійа забула згадати, що вона є капітаном зс рф і має найпряміше відношення до геноциду українського народу, котрий продовжується і на даний момент. І навіть не відмовилася від військового звання. Про військову пенсію ж дбає.
Марійа зовсім не згадує, скільки медальок, орденів та премій отримала у кремлі з рук місцевого недопалка за просування рашистської пропаганди у світі через спорт.
Марійа вимагає лише те, що вигідно болотяним біляспортивним істотам, котрі мовчать про війну та виставляють у своїх соцмережах лише фото своїх срак та цицьок зі стадіонів, в той час, коли українські спортсмени вимушені замість тренувань сидіти у бомбосховищах, вмирати на війні, захищаючи свою землю, своїх рідних та близьких.
Марійа – стрибаюча жаба, котра... Ну ви всі й так зрозуміли...
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українській нації!»
Нагадаємо, раніше на лист Ласіцкене відповіла Юлія Левченко, яка нагадала капітану орчих військ, що відсторонення росіян – це питання людських життів, а не політики в спорті.
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