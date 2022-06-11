Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:40
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван

Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»

Спеціаліст нагадав, що легкоатлетка була довіреною особою Путіна
Скелетон
08:56
Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»

Тренер збірної України з скелетону і бобслею Михайло Гераскевич в Instagram висловився про лист олімпійської чемпіонки в стрибках у висоту росіянці Марії Ласіцкене главі МОК Томасу Баху.

«Жаби та гадюки. Виття на болотах країни бомжів та ґвалтівників починає виходити на новий рівень. Санкції працюють.

Видатна, але ніяк не шанована, капітан оркських сил московії, довірена особа х###а на виборах 2018-го, за сумісництвом Марійа Ласіцкєне, після понад 100 днів широкомасштабного вторгнення рашистських окупантів на святу землю України, згадала абетку та написала своє звернення до відомого своєю любов’ю до х###а, президента Міжнародного олімпійського комітету, громадянина Німеччини Томаса Баха.

У своєму відредагованому скабєєвою та соловйовим зверненні Марійа дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову.

Один стиль: «Ми ні ф чьом нє вінаватиє, фсьо нє так, как ви думаєтє, ізвінітєсь пєрєд намі і пустітє руськіх спорсмєнаф на сарєвнаванія».

При цьому, Марійа взагалі не звертається до х###а, довіреною особою котрого була на виборах 2018 року і має пряме відношення до його перебування на посаді президента, з вимогою припинити війну в Україні, припинити ґвалтування, грабування та вбивство українців. Ні, вона ж поза політикою.

Марійа забула згадати, що вона є капітаном зс рф і має найпряміше відношення до геноциду українського народу, котрий продовжується і на даний момент. І навіть не відмовилася від військового звання. Про військову пенсію ж дбає.

Марійа зовсім не згадує, скільки медальок, орденів та премій отримала у кремлі з рук місцевого недопалка за просування рашистської пропаганди у світі через спорт.

Марійа вимагає лише те, що вигідно болотяним біляспортивним істотам, котрі мовчать про війну та виставляють у своїх соцмережах лише фото своїх срак та цицьок зі стадіонів, в той час, коли українські спортсмени вимушені замість тренувань сидіти у бомбосховищах, вмирати на війні, захищаючи свою землю, своїх рідних та близьких.

Марійа – стрибаюча жаба, котра... Ну ви всі й так зрозуміли...

Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українській нації!»

Нагадаємо, раніше на лист Ласіцкене відповіла Юлія Левченко, яка нагадала капітану орчих військ, що відсторонення росіян – це питання людських життів, а не політики в спорті.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Михайло Гераскевіч

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Скелетон

Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»
Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»
08:56
Гераскевіч розповів, як виглядає хороший російський солдат
Гераскевіч розповів, як виглядає хороший російський солдат
20 квітня 19:09
Гераскевич: «Рашистські терористи бачать загрозу в дітях – росія буде горіти в пеклі»
Гераскевич: «Рашистські терористи бачать загрозу в дітях – росія буде горіти в пеклі»
11 квітня 22:00
Гераскевіч показав зруйнований стадіон імені Юрія Гагаріна, який розбомбили орки
Гераскевіч показав зруйнований стадіон імені Юрія Гагаріна, який розбомбили орки
07 квітня 18:35
Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
05 квітня 22:40
Гераскевіч - про призов «Ні війні» на Олімпіаді: «Я не очікував, що росія може напасти - це ж Європа 21 століття»
Інтерв'ю Гераскевіч - про призов «Ні війні» на Олімпіаді: «Я не очікував, що росія може напасти - це ж Європа 21 століття»
05 квітня 17:59
Український олімпієць в Києві знайшов надгробок путіна
Український олімпієць в Києві знайшов надгробок путіна
01 квітня 22:30
Гераскевич - про путінського пропагандиста, що надів чужу медаль ОІ: «Ймовірно, для росіян нормально брати чужі речі»
Гераскевич - про путінського пропагандиста, що надів чужу медаль ОІ: «Ймовірно, для росіян нормально брати чужі речі»
23 березня 11:44
"Порожні голови Гераскевіч про російських спортсменів з буквою Z
"Порожні голови Гераскевіч про російських спортсменів з буквою Z
19 березня 13:52
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини