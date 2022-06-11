Гераскевіч: «Ласіцкене дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову»

Тренер збірної України з скелетону і бобслею Михайло Гераскевич в Instagram висловився про лист олімпійської чемпіонки в стрибках у висоту росіянці Марії Ласіцкене главі МОК Томасу Баху.



Видатна, але ніяк не шанована, капітан оркських сил московії, довірена особа х###а на виборах 2018-го, за сумісництвом Марійа Ласіцкєне, після понад 100 днів широкомасштабного вторгнення рашистських окупантів на святу землю України, згадала абетку та написала своє звернення до відомого своєю любов’ю до х###а, президента Міжнародного олімпійського комітету, громадянина Німеччини Томаса Баха.

У своєму відредагованому скабєєвою та соловйовим зверненні Марійа дуже нагадує свою тезку, кобилу вічно сумного коня, алкашку захарову.

Один стиль: «Ми ні ф чьом нє вінаватиє, фсьо нє так, как ви думаєтє, ізвінітєсь пєрєд намі і пустітє руськіх спорсмєнаф на сарєвнаванія».

При цьому, Марійа взагалі не звертається до х###а, довіреною особою котрого була на виборах 2018 року і має пряме відношення до його перебування на посаді президента, з вимогою припинити війну в Україні, припинити ґвалтування, грабування та вбивство українців. Ні, вона ж поза політикою.

Марійа забула згадати, що вона є капітаном зс рф і має найпряміше відношення до геноциду українського народу, котрий продовжується і на даний момент. І навіть не відмовилася від військового звання. Про військову пенсію ж дбає.

Марійа зовсім не згадує, скільки медальок, орденів та премій отримала у кремлі з рук місцевого недопалка за просування рашистської пропаганди у світі через спорт.

Марійа вимагає лише те, що вигідно болотяним біляспортивним істотам, котрі мовчать про війну та виставляють у своїх соцмережах лише фото своїх срак та цицьок зі стадіонів, в той час, коли українські спортсмени вимушені замість тренувань сидіти у бомбосховищах, вмирати на війні, захищаючи свою землю, своїх рідних та близьких.

Марійа – стрибаюча жаба, котра... Ну ви всі й так зрозуміли...

Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українській нації!»