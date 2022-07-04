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Гераскевич стверджує, що не отримав грошей на підготовку від Фонду МОК та Мінспорту

Тому Владислав почав збір донатів
Скелетон
19:46
Гераскевич стверджує, що не отримав грошей на підготовку від Фонду МОК та Мінспорту

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в Facebook розпочав збір донатів на підготовку до наступного сезону.

«Бах заявив, що Фонд солідарності олімпійського співтовариства і українського спорту становить 7,5 млн. Доларів.

АЛЕ, з цього фонду і Міністерства молоді та спорту нам на сезон було виділено 0 грн. У багатьох інших учасників останніх Олімпійських Ігор ситуація така ж.

Тому було рішення відкрити збір коштів на змагальний сезон 2022/2023 для нашої команди ».


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОК потроїв фонд підтримки українських спортсменів.

Карен Агабекян
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