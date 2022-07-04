Гераскевич – про обстріл Києва: «Росія – країна-терорист, а росіян мають ізолювати від цивілізованого світу»
Гераскевич стверджує, що не отримав грошей на підготовку від Фонду МОК та Мінспорту
Тому Владислав почав збір донатів
19:46
Український скелетоніст Владислав Гераскевич в Facebook розпочав збір донатів на підготовку до наступного сезону.
«Бах заявив, що Фонд солідарності олімпійського співтовариства і українського спорту становить 7,5 млн. Доларів.
АЛЕ, з цього фонду і Міністерства молоді та спорту нам на сезон було виділено 0 грн. У багатьох інших учасників останніх Олімпійських Ігор ситуація така ж.
Тому було рішення відкрити збір коштів на змагальний сезон 2022/2023 для нашої команди ».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОК потроїв фонд підтримки українських спортсменів.