Олег Гончар

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) повідомила українську федерацію, що тренер Дмитро Ткаченко разом із командою порушив Кодекс поведінки організації.

Під час тренування учасники тримали плакати з політичними повідомленнями, що суперечить правилам для тренерів, персоналу національних федерацій та членів команд.

Федерація винесла офіційне попередження та зобов’язала негайно припинити подібні дії. У разі повторення таких інцидентів IBSF може застосувати дисциплінарні санкції.

У заяві також наголошується, що IBSF дотримується принципу політичної нейтральності відповідно до Статуту організації та зобов’язана виконувати чинні регламенти. Окремо зазначено, що Апеляційний трибунал IBSF ухвалив рішення дозволити участь російських спортсменів за суворих умов.

Федерація попросила українську сторону зобов’язати тренера та команду дотримуватися Кодексу поведінки та утримуватися від будь-яких політичних повідомлень під час заходів під егідою IBSF.

Зазначимо, що в антивоєнній акції взяли участь представники українського, шведського та латвійського скелетону. Того ж дня російські спортсмени виступали на етапах Кубка Європи в Інсбруку.