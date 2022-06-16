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Міжнародна федерація бобслея і скелетона скасувала рішення про відсторонення росії

Просто немає слів
Скелетон
19:51
Міжнародна федерація бобслея і скелетона скасувала рішення про відсторонення росії
Скелетон / Фото - Twitter
Апеляційний суд Міжнародної федерації бобслея і скелетона (IBSF) скасував рішення про відсторонення федерації бобслея росії. Про це повідомив генеральний секретар фбр сергію пархоменко.

«Про спортсменів у вирішенні трибуналу не було сказано, оскільки ми подавали позов предметно саме з приводу тимчасового відсторонення нашої федерації. Зрозуміло, що якби відсторонення, наприклад, тривало, то ми як федерація не змогли б заявити спортсменів на міжнародні старти».


«Навіть якщо проти нас будуть приймати будь-які подальші кроки, ми можемо апелювати до вирішення колег з міжнародної федерації».


Як повідомляється, президент федерації бобслея і скелетона України Михайло Гераскевич відмовився коментувати рішення Апеляційного трибуналу по росії до тих пір, поки інформація не буде оприлюднена на офіційному сайті IBSF.

Після повномасштабного нападу рф на Україну IBSF призупинила членство російської федерації до липня 2022 року.

Нагадаємо, що федерація санного спорту росії також була відновлена в правах після задоволення її скарги Апеляційним судом FIL.

А тим часом президент НОК України Сергій Бубка обраний членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів «Європейські ігри в Кракові».
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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