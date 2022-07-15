Росіян відсторонили від змагань з бобслею і скелетону – Гераскевичу відразу ж написав орк

Федерація бобслею і скелетону України зуміла домогтися повного відсторонення російських спортсменів від змагань під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Владислав Гераскевич:

Це означає, що росія відсторонена від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Це означає, що ми не побачимо їх на стартах та фінішах, у спортзалах та у готелях. Дійсно перемога!

Багато сил було витрачено на підготовку до конгресу, проте, ми повинні були це зробити і зробили! росіянам не місце серед цивілізованого світу і серед спорту зокрема. Спорт – це про підтримку, дружбу та мир. А як всі вже знають, росіянам невідомо, що це таке.

Ми дуже вдячні за підтримку, яку виявили інші країни до нас. Приємно, що це все було не дарма, що представники країн розуміють, як це важливо не тільки для України, а для всього світу».