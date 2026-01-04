Олег Гончар

Збірна України вперше в історії візьме участь у всіх трьох дисциплінах чемпіонату Європи зі скелетоную. Це сталося завдяки дебюту 17-річної Марії Івчук, повідомило Суспільне Спорт.

Чемпіонат Європи зі скелетону відбудеться 9 січня у швейцарському Санкт-Моріці. Програма включає жіночі, чоловічі та змішані командні змагання (мікст).

Україну представлять три спортсмени: Владислав Гераскевич, Ярослав Лавренюк та 17-річна Марія Івчук. Це дозволить синьо-жовтим дебютувати в міксті — новій дисципліні Євро.

Івчук торік дебютувала на міжнародному рівні та посіла 11-те місце на юніорському Євро (U-20) та виступи на Кубку Європи (найкраще — 27-ме місце). У цьому сезоні — чотири етапи Кубка Європи без топ-30. Для неї Євро стане дебютом на рівні Кубка світу.

Івчук стартуватиме лише 9 січня, не беручи участі в перенесеному етапі Кубка світу 7 січня.