Україна вперше буде представлена в повній програмі ЧЄ зі скелетону
Три атлети, включно з 17-річною Марією Івчук, стартують у Санкт-Моріці
близько 1 години тому
Збірна України вперше в історії візьме участь у всіх трьох дисциплінах чемпіонату Європи зі скелетоную. Це сталося завдяки дебюту 17-річної Марії Івчук, повідомило Суспільне Спорт.
Чемпіонат Європи зі скелетону відбудеться 9 січня у швейцарському Санкт-Моріці. Програма включає жіночі, чоловічі та змішані командні змагання (мікст).
Україну представлять три спортсмени: Владислав Гераскевич, Ярослав Лавренюк та 17-річна Марія Івчук. Це дозволить синьо-жовтим дебютувати в міксті — новій дисципліні Євро.
Івчук торік дебютувала на міжнародному рівні та посіла 11-те місце на юніорському Євро (U-20) та виступи на Кубку Європи (найкраще — 27-ме місце). У цьому сезоні — чотири етапи Кубка Європи без топ-30. Для неї Євро стане дебютом на рівні Кубка світу.
Івчук стартуватиме лише 9 січня, не беручи участі в перенесеному етапі Кубка світу 7 січня.