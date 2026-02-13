Сьогодні в Україні спостерігається рідкісне явище: навколо скелетоніста Владислава Гераскевича об’єдналися державні інституції, креативний сектор і технологічний бізнес. Марка від Укрпошти, державні нагороди від Президента та потужна підтримка в соцмережах зробили спортсмена символом незламності.

До цього руху активно долучився і ІТ-сектор. Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов передав Гераскевичу 500 WBT — власну монету біржі, що на момент передачі еквівалентно 1 088 000 грн.

«Ми бачимо, як Владислав викладається на трасі та як він бореться за Україну поза її межами. Бізнес має бути тилом для таких людей. 500 WBT — це наш внесок у його майбутні перемоги та розвиток українського спорту», — прокоментував Володимир Носов.

Цей жест цікавий з кількох причин:

Інноваційність : допомога надана в нативному активі WhiteBIT Coin — інструменті майбутнього від бізнесу нового покоління на підтримку героїв нового покоління.

Цінності: внесок підкреслює, що громадянська позиція та міжнародна репутація українських спортсменів мають пряму підтримку всередині країни.

Передача відбулася на тлі загальнонаціонального визнання внеску Гераскевича на Олімпіаді-2026.