Володимир Носов передав Владиславу Гераскевичу 500 WBT (1 088 000 грн) на підтримку після Олімпіади-2026
Засновник WhiteBIT приєднався до загальнонаціональної хвилі підтримки скелетоніста
близько 2 годин тому
Сьогодні в Україні спостерігається рідкісне явище: навколо скелетоніста Владислава Гераскевича об’єдналися державні інституції, креативний сектор і технологічний бізнес. Марка від Укрпошти, державні нагороди від Президента та потужна підтримка в соцмережах зробили спортсмена символом незламності.
До цього руху активно долучився і ІТ-сектор. Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов передав Гераскевичу 500 WBT — власну монету біржі, що на момент передачі еквівалентно 1 088 000 грн.
«Ми бачимо, як Владислав викладається на трасі та як він бореться за Україну поза її межами. Бізнес має бути тилом для таких людей. 500 WBT — це наш внесок у його майбутні перемоги та розвиток українського спорту», — прокоментував Володимир Носов.
Цей жест цікавий з кількох причин:
- Інноваційність: допомога надана в нативному активі WhiteBIT Coin — інструменті майбутнього від бізнесу нового покоління на підтримку героїв нового покоління.
- Цінності: внесок підкреслює, що громадянська позиція та міжнародна репутація українських спортсменів мають пряму підтримку всередині країни.
Передача відбулася на тлі загальнонаціонального визнання внеску Гераскевича на Олімпіаді-2026.
