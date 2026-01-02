Марусяк вдруге поспіль оновив особистий рекорд сезону
Український стрибун з трампліна завершив виступ на турнірі у Німеччині
близько 1 години тому
Євген Марусяк / Фото - Yahoo
Український стрибун з трампліна Євген Марусяк вдруге поспіль виступив в основному раунді Турне чотирьох трамплінів.
На етапі у Гарміш-Партенкірхені (Німеччина) Марусяк фінішував на 40-му місці із 104.9 бала, пролетівши 123.5 метра.
Євген програв дуель поляку Камілу Стоху і не вийшов у фінальний раунд.
40-а позиція – найкращий результат Євгена у сезоні-2025/26.
На попередньому етапі в Оберстдорфі Марусяк показав 45-й результат, що теж на той момент було для нього рекордом сезону.
Раніше Марусяк встановив новий рекорд України.