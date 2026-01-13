Олег Гончар

Російські стрибуни з трампліна Данило Садреєв, Михайло Назаров та Ілля Маньков, а також двоєборець Артем Галунін не виступлять на Олімпійських іграх-2026.

За інформацією росЗМІ, спортсмени не отримали шенгенські візи та не змогли вилетіти до Австрії на обов’язкове 3D-сканування комбінезонів та їх перевірку. Без цієї процедури вони не можуть бути допущені до змагань.

Таким чином росіяни втратили останній шанс кваліфікуватися — участь у заключних змаганнях Континентального кубка в Чжанцзякоу (Китай), які відбудуться 17–18 січня.

Це остаточно закриває для всіх чотирьох атлетів шлях на Олімпіаду-2026. Раніше FIS посилила вимоги до екіпіровки, запровадивши обов’язкове 3D-сканування для всіх учасників кваліфікаційних стартів.