Олег Гончар

Українська стрибунка з трампліна Тетяна Пилипчук дискваліфікована на два роки за позитивний допінг-тест. У її організмі виявили заборонену речовину фуросемід — діуретик, який вживають для швидкого виведення інших препаратів.

Про це повідомляється на сайті Національного антидопінгового центру України, передає Суспільне.

Дискваліфікація почалася з 17 вересня 2025 року. Пилипчук пропустить увесь наступний сезон і точно не потрапить на Олімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортині. Фуросемід входить до списку S5 WADA (діуретики та маскуючі агенти), санкції за який — від двох до чотирьох років, але в цьому випадку — два роки.

Пилипчук — одна з лідерок українського жіночого стрибків з трампліна. Вона тримає два з трьох топ-результатів серед українок на етапах Кубка світу: 39-е місце в Обергофі (2022, нормальний трамплін) та 40-е в Тітізе-Нойштадті (2023, великий трамплін). У 2024-му брала участь у юніорському ЧС, посідаючи 24-е місце.