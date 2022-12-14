Данча не вийшла в 1/8 фіналу Олімпійських ігор
Данча: «Дякую за хороші тренування протягом осені, зараз ми готові до сезону»
Збірна України готувалася до сезону в Австрії
14 грудня 10:58
Українська сноубордистка Аннамарі Данча подякувала австрійському Тіроль, який прихистив команду. Слова українки приводить Ski Federation of Ukraine.
«Хочеться сказати велике спасибі курорту «Каунерталь» та його персоналу за підтримку української збірної команди в цей нелегкий для нашої країни час.
Дякуємо за гарні тренування протягом осені, зараз ми готові до сезону.
Ми були тут раніше і будемо залишатися надалі».
Нагадаємо, раніше Данча стала 12-й на першому етапі Кубка світу в Вінтерберзі.
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