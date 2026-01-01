FIS відмовила чотирьом російським сноубордистам у нейтральному статусі
Відмовили через порушення антидопінгових правил
близько 2 годин тому
Старший тренер збірної Росії з паралельних дисциплін Денис Салагаев розповів про статус заявок на нейтральний допуск (AIN) до змагань FIS. Слова тренера навели росЗМІ.
FIS відмовила Олександрі Паршиной, Ігорю Слуєву, Софії Надыршиній та Яні Ульяновій, мотивувавши рішення порушенням антидопінгових правил без деталей.
По Поліні Карімовій, Єсенії Степановій та Олексію Соболєву інформації поки немає — чекають рішення.
Тренери також в очікуванні статусу.
