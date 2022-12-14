24 грудня у Києві відкриється найбільша в Україні ковзанка

Офіційне відкриття ковзанки відбудеться о 10:00, після чого відвідувачів очікує розважальна програма навколо новорічної ялинки

24 грудня на Льодовому стадіоні у Києві розпочне роботу нова ковзанка під відкритим небом. Площа льодової поверхні складає 6 тисяч квадратних метрів, що робить ковзанку найбільшою в Україні.

Офіційне відкриття ковзанки відбудеться о 10:00, після чого відвідувачів очікує розважальна програма навколо новорічної ялинки. На території поряд будуть працювати комфортабельні роздягальні та точки фаст-фуду, де гості зможуть випити гарячі напої та перекусити.

Вартість входу на ковзанку складає 100 грн, ще 150 грн треба буде сплатити за оренду ковзанів, якщо ви не маєте власних. Але відвідування локації не обмежується в часі, тож кататися ви можете досхочу.

Зазначимо, що учасникам бойових дій відвідування ковзанки буде безкоштовним в період з 24 по 31 грудня, а також з 14 січня аж до закриття сезону. Пенсіонери та діти-сироти отримають знижку в розмірі 50% за наявності відповідного посвідчення.

Також на ковзанці можна буде скористатись послугами інструктора (200 грн/год), заточкою ковзанів (50 грн) та придбати одноразові шкарпетки.

Адреса ковзанки – пр. Академіка Глушкова 9. Найближча станція метро – «Іподром», яка працює як укриття під час повітряних тривог.